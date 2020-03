Speciale energia: Emirati, posticipata accettazione offerte per costruzione centrale solare Al Dhafra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Compagnia per le acque e l'energia elettrica degli Emirati Arabi Unito ha deciso di posticipare l’accettazione delle offerte per la costruzione della centrale fotovoltaica di Al Dhafra. L'impianto genererà una potenza di 1,5 gigawatt e si estenderà su 20 chilometri quadrati nell’emirato di Abu Dhabi.ResSpeciale energia: A2A, utile netto +13 per cento, migliore risultato dalla nascita della multiutilityMilanoA2A ha realizzato un utile netto in crescita del 13 per cento rispetto al 2018, (389 milioni di euro nel 2019; 344 milioni di euro nel 2018), facendo registare il migliore risultato dalla nascita della multiutility. È quanto emerso dopo la riunione del Consiglio di Amministrazione di A2A S.p.A. che, sotto la Presidenza del Prof. Giovanni Valotti, ha approvato i progetti del Bilancio separato e della Relazione finanziaria annuale consolidata al 31 dicembre 2019. Nel 2019 i Ricavi del Gruppo A2A sono risultati pari a 7.324 milioni di euro, in aumento del 12,8 per cento rispetto all’anno precedente. L’aumento dei ricavi è prevalentemente riconducibile alle maggiori vendite sul mercato libero, in particolare grandi clienti, ai ricavi da vendita gas grazie ai maggiori volumi venduti sul mercato libero e intermediati sul mercato all’ingrosso, parzialmente compensati dai minori ricavi relativi ai mercati ambientali. I ricavi del gruppo Acsm-Agam, consolidato a partire da luglio 2018, risultano pari a 420 milioni di euro (187 milioni di euro al 31 dicembre 2018 riferiti al solo secondo semestre post perfezionamento aggregazione). Il Margine operativo lordo si è attestato a 1.234 milioni di euro (1.231 milioni di euro al 31 dicembre 2018). Il contributo del gruppo Acsm-Agam, consolidato a partire dal primo luglio 2018, è stato pari a 69 milioni di euro (41 milioni di euro nel 2018, incluso il risultato dell’ex-gruppo Aspem consolidato nel primo semestre del 2018). Al netto delle partite non ricorrenti (39 milioni di euro nel 2018; 42 milioni di euro nel 2019), il Margine operativo lordo risulta allineato al 2018. Confermata anche la forte crescita degli investimenti: 627 milioni di euro, +25 per cento rispetto all’anno precedente. Il Consigliuo di amministrazione ha proposto all’assemblea degli azionisti un dividendo di 0,0775 euro per azione in crescita del 10,7 per cento rispetto all’esercizio precedente. Con riferimento allo stato di emergenza in atto in Italia per la diffusione del virus COVID-19 ed alle conseguenti misure adottate dai competenti Organi Governativi, il Gruppo A2A allo stato attuale, non esclude la possibilità di contrazioni nel volume di talune attività commerciali ed industriali il cui impatto sui risultati complessivi, qualora l’emergenza sanitaria non dovesse protrarsi oltre la fine dell’anno, si stima contenuto anche in considerazione dell’ampia diversificazione delle attività stesse fra cui, alcune rilevanti, regolate. Maggiormente significativi potrebbero essere gli impatti dello scenario energetico nel caso in cui l’attuale debolezza dovesse continuare o aggravarsi anche in conseguenza degli effetti macroeconomici derivanti dal protrarsi e diffondersi, a livello globale, della situazione di emergenza sanitaria. Sulla base della situazione attuale e delle analisi di sensitività condotte per valutare i possibili impatti dell’epidemia, A2A ha individuato le prime misure contenitive dei possibili effetti negativi di natura economico / finanziaria nell’anno in corso. A2A monitorerà l’evoluzione dello scenario prontamente implementando le opportune azioni volte al maggiore contenimento possibile degli impatti. L’ipotesi relativa al possibile differimento del pagamento delle bollette, che pare al momento remota, dovrà essere valutata con riferimento alle modalità ed alle fattispecie di clientela coinvolta; in ogni caso verrà gestita al pari di quanto faranno gli altri operatori di mercato. (Rem)