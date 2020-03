Colombia: ucciso leader sociale nel dipartimento di Putumayo, lavorava a sostituzione coltivazioni coca

- Un altro leader sociale è stato assassinato in Colombia. Si tratta, riferisce il quotidiano “El Espectador”, di Marco Rivadeneira, storico leader sociale del dipartimento di Putumayo e portavoce del coordinamento Colombia, Europa, Stati Uniti (Coerupa). L’uomo è stato assassinato da tre uomini in abiti civili e armati nel villaggio di Nueva Granada, a sud di Puerto Asís, mentre era in riunione con alcuni campesinos della zona. Rivadeneira era anche presidente dell’associazione Campesina del Puerto Asís (Asopuertoasís) e lavorava al processo di sostituzione delle coltivazioni di coca. (segue) (Mec)