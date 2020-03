Colombia: ucciso leader sociale nel dipartimento di Putumayo, lavorava a sostituzione coltivazioni coca (5)

- Secondo dati diffusi dall'Alto commissariato Onu per i diritti umani nel 2019 sono stati uccisi 107 attivisti per i diritti umani in Colombia. La grande maggioranza dei casi ha avuto luogo nelle aree rurali, quasi tutti (98 per cento) in comuni con economie illecite, dove operano gruppi criminali o armati, e l'86 per cento del totale ha avuto luogo in villaggi con un tasso di povertà superiore alla media nazionale. La metà degli omicidi è avvenuta in soli quattro dipartimenti: Antioquia, Arauca, Cauca e Caquetà. Le stime della Defensoria del popolo colombiana parlano invece di 118 leader sociali uccisi nel 2019 e di un totale di almeno 555 casi tra il 1 gennaio 2016 e il 31 ottobre 2019. (segue) (Mec)