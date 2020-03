Coronavirus: De Bertoldi (Fd'I), Mes soggiogherà Italia a poteri forti alta finanza

- Chi continua a ripetere che il Mes darà una mano all'Italia in questa fase di gravissima crisi per la nostra nazione è un bugiardo, che "punta soltanto a fare gli interessi dei poteri forti di Bruxelles e dell'alta finanza internazionale". Lo sostiene il senatore di Fratelli d'Italia Andrea de Bertoldi, segretario della commissione Finanze e tesoro. "Ma se si volesse comunque ricorrere al Mes (nella versione attuale non revisionata), deve essere chiaro che ciò non dovrebbe prevedere alcuna condizione e soprattutto alcun impegno a supportarne la proposta di revisione, che è semplicemente capestro per la nostra economia - spiega in una nota -. Infatti, Fratelli d'Italia da tempo ripete che la riforma del Mes, così come è presentata, serve soltanto a soggiogare la politica economica e finanziaria italiana. Piuttosto il premier Conte e il ministro Gualtieri farebbero bene a raccogliere la proposta che ho lanciato qualche giorno fa e cioè di ricorrere alla moneta fiscale, unico strumento che potrebbe davvero consentire alle nostre imprese di ripartire senza renderci totalmente dipendenti da Bruxelles. Non credano, quindi, di sfruttare questa situazione di emergenza per farci ingoiare patti su cui il Parlamento è stato molto chiaro, chiedendo un pieno coinvolgimento. E a Della Vedova, inconsapevole servo sciocco dei poteri forti di Bruxelles, che ancora oggi richiama le proprietà salvifiche del Mes dico che non ragiona e che con la scusa di qualche spicciolo sullo spread vuole incatenare - sine die- l'Italia. Fd'I non lo consentirà".(Com)