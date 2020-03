Coronavirus: Piscina (Muncipio 2 Milano), assembramenti in Martesana, Sala segua sindaci hinterland e chiuda ciclovia

- "Ogni giorno ricevo numerose segnalazioni da diversi cittadini di assembramenti lungo il Naviglio Martesana". Lo denuncia Samuele Piscina, presidente del Municipio 2 di Milano. "Tale preoccupante situazione è stata documentata anche da diverse fotografie pubblicate nei giorni scorsi sui quotidiani nazionali che hanno messo in imbarazzo la città di Milano e la parte dei suoi cittadini ligi alle regole. Per tale motivo ho accolto favorevolmente l'iniziativa dei sindaci dei comuni di Cologno Monzese, Vimodrone, Cernusco sul Naviglio, Cassina de Pecchi, Bussero, Gorgonzola, Gessate, Bellinzago Lombardo, Inzago e Cassano d'Adda che hanno disposto la chiusura della ciclovia per i prossimi due weekend". Per Piscina, "non si comprende per quale motivo anche il sindaco di Milano, Beppe Sala non abbia aderito all'iniziativa, anche a fronte del fatto che a Milano le forze dell'ordine sono in difficoltà e le disposizioni di Prefetto e Comune, che hanno lasciato a casa i vigili dal posto di lavoro, non hanno sicuramente aiutato". "Ancora una volta Milano si contraddistingue per inefficienza e inerzia, - chiosa il l'esponente leghista - rimanendo a guardare per aria in attesa che qualcuno dall'alto suggerisca all'amministrazione cosa fare". (Com)