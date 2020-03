Argentina: coronavirus, governo autorizza 100 voli speciali per rimpatrio concittadini

- Il governo argentino ha autorizzato 100 voli speciali, operati da diverse compagnie aeree internazionali, per favorire il rimpatrio di migliaia di concittadini rimasti bloccati all'estero dopo la chiusura delle frontiere disposta da vari paesi per contenere la diffusione del coronavirus. L'annuncio è stato dato dopo che l'Amministrazione nazionale dell'aviazione civile (Anac) ha raggiunto un accordo con diverse compagnie aeree per l'autorizzazione dei voli, in particolare da Brasile, Perù, Francia, Germania, Belgio, Cile e Paraguay. Secondo dati ufficiali sarebbero circa 23 mila gli argentini attualmente rimasti al di fuori dei confini anche se, hanno segnalato fonti del governo ad "Agenzia Nova", si sta cercando di "stabilire concretamente il numero di quelli che hanno manifestato la necessità o la volontà di essere rimpatriati", un numero che si stima notevolmente inferiore. (segue) (Abu)