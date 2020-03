Argentina: coronavirus, governo autorizza 100 voli speciali per rimpatrio concittadini (2)

- La compagnia di bandiera, Aerolineas Argentinas, aveva già annunciato il 19 marzo che avrebbe operato 19 voli speciali destinati al rimpatrio di concittadini all'estero. Sette di questi voli hanno come destinazione l'aeroporto di Miami, negli Stati Uniti, due sono diretti a Rio de Janeiro e due a San Pablo, in Brasile, due voli a Lima in Perù, uno a Cancun, in Messico e uno a Punta Cana, nella Repubblica Dominicana. Quattro i voli speciali da Madrid che riporteranno i cittadini argentini rimasti bloccati in Spagna, oggi convertita in uno degli epicentri dell'epidemia a livello globale. In totale sono circa 4 mila i posti messi a disposizione per il ritorno di argentini, mentre nei giorni scorsi sono stati già 5600 i rimpatri effettuati attraverso la compagnia di bandiera. (segue) (Abu)