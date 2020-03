Argentina: coronavirus, governo autorizza 100 voli speciali per rimpatrio concittadini (3)

- Il presidente Alberto Fernandez ha decretato ieri la quarantena generale per tutto il paese fino al 31 marzo come misura di prevenzione e contenimento della diffusione del nuovo coronavirus. Nel corso di una riunione straordinaria di gabinetto allargata ai governatori di tutte le ventiquattro province sono stati messi a punto i dettagli finali del decreto che imporrà a tutti i cittadini del territorio argentino "l'isolamento sociale preventivo ed obbligatorio". La misura, che non ha precedenti nella storia del paese, è entrata in vigore alle 00:00 di oggi. "Sia chiaro che a partire dalla mezzanotte di oggi la prefettura, la gendarmeria, la polizia federale e le polizie provinciali controlleranno chi sta circolando per le strade", ha detto Fernandez, "chi non potrà spiegare che sta facendo verrà sottoposto alle sanzioni previste dal codice penale per chi viola le norme in materia di salute pubblica", ha aggiunto. Il decreto stabilisce che durante la durata della quarantena i lavoratori del settore privato hanno comunque diritto a percepire il pieno salario. (segue) (Abu)