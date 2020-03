Argentina: coronavirus, governo autorizza 100 voli speciali per rimpatrio concittadini (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'entrata in vigore della quarantena avviene mentre il numero dei casi di contagio da Covid-19 in tutto il paese è arrivato a 128, secondo i dati ufficiali. I nuovi casi registrati nella giornata di ieri sono 31, con un nuovo decesso, che porta a tre il numero complessivo delle vittime del virus. Sono apparsi ieri per la prima volta dall'arrivo della pandemia nel paese sei casi di contagio la cui origine è da accertare e sui quali si sta svolgendo un'indagine epidemiologica. Fino a ieri la totalità dei casi era di tipo importato con espansione limitata ai contatti più prossimi (familiari e conoscenti). Il terzo decesso è relativo ad un uomo di 64 anni che avrebbe contratto il virus attraverso la moglie, a sua volta reduce da un viaggio in Francia. L'uomo soffriva di patologie pregresse come diabete e ipertensione e il suo contagio era stato confermato il 13 marzo dalle autorità. (Abu)