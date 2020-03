Coronavirus: Boccalini (Taxi Blu), misure quasi a "costo zero" per i lavoratori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Emilio Boccalini presidente di Taxiblu 02.4040 dichiara in una nota: “Alla categoria non credo serva una 'mancia', il governo adotti misure economiche che ci mettano invece in condizione di non dover fare debiti. Un rischio che il governo può scongiurare con la sospensione degli I.S.A, degli acconti Irpef e con l’attivazione per un anno dei contributi figurativi dell’Inps. Abbiamo chiesto lo slittamento di queste scadenze e l’attivazione di queste misure perché per logica questo mese e probabilmente anche per quelli prossimi, noi come milioni di altri lavoratori, dovremo pagare mutui, finanziamenti e tasse a fronte praticamente di nessun introito. Misure quasi a costo zero per lo Stato ma che sul fronte economico darebbero più tranquillità a molti lavoratori ed imprenditori in questo che per tutti è un difficile momento”.(com)