Rpt-Coronavirus: Conte (Leu), intervento Bce non basta, Europa vari Covid bond

- Ripetizione con titolo e testo corretti.Federico Conte, deputato di Liberi e uguali ritiene che "la politica monetaria da sola non basta". E in una nota spiega: "Il piano straordinario di 750 miliardi varato dalla Bce stabilizza i mercati finanziari, garantisce la sostenibilità dei debiti pubblici, e consente al nostro governo di accompagnare l'attuazione del decreto Cura Italia e varare un nuovo decreto con misure dirette a sbloccare le opere pubbliche e rilanciare l'economia, avendo riguardo in particolare a tre settori strategici: ambiente, turismo e agricoltura". Ma, "l'Europa deve intervenire direttamente a sostegno dell'economia reale emettendo, come richiesto con autorevolezza anche dal commissario europeo all'economia, Paolo Gentiloni, titoli europei dedicati al contrasto dell'emergenza (Covid bond)", aggiunge. Per Conte," dai momenti difficili si esce, come insegna la storia, con cambi epocali. Il momento che viviamo è uno di questi momenti e ci impone di osare. Di promuovere, cioè, un'Europa che superi il principio di austerità e di contenimento della spesa, e vari una politica attiva di bilancio, per rilanciare e governare non solo il mercato e l'Euro, ma l'economia reale, con una politica fiscale comune che riduca le distorsioni dei fenomeni di dumping e garantisca equità sociale". (Com)