Coronavirus: Fontana, bene arrivo militari, ma 114 sono praticamente niente

- “L'impiego di 114 militari su tutta la Lombardia vuole dire praticamente niente, io penso che si debba aggiungere uno zero per cominciare a discutere seriamente del problema”. Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, durante il consueto punto stampa a Palazzo Lombardia commentando la notizia diffusa oggi, al termine del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza che si è riunito oggi in prefettura a Milano, dell'applicazione della richiesta venuta dalla Regione di utilizzare i militari per fare rispettare i provvedimenti per arginare la diffusione del Coronavirus. “La nostra richiesta – ha rilevato Fontana – è stata accolta in maniera limitativa, se si emana un provvedimento bisogna essere in grado di farlo rispettare e se non si ha a disposizione esercito e polizia, rischia di essere una cosa assolutamente inutile”. In ogni caso, ha concluso Fontana – “oggi sono stati messi a disposizione questi numeri perché sono quelli già presenti in regione Lombardia, io sono assolutamente convinto che arriveranno altri e più importanti numeri e allora è chiaro che il discorso sarà ben diverso”. (Rem)