Speciale energia: Mulè (FI) a "Nova", rinforzare e allargare Golden power a tutti settori produttivi nazionali

- Rinforzare e allargare la Golden power a tutti i settori produttivi nazionali, alla luce delle possibili implicazioni economico-finanziarie che potrebbe avere la vicenda Covid-19. Lo ha affermato, ad "Agenzia Nova", Giorgio Mulè, deputato di Forza Italia e componente della commissione Trasporti, poste e telecomunicazioni di Montecitorio oltre che di quella di Vigilanza Rai. "Basta vedere già la scorsa settimana i prezzi in Borsa delle nostre società per rendersi conto del rischio di una speculazione finanziaria - ha proseguito il parlamentare -. Mentre Piazza Affari perdeva in una seduta il 17 per cento ed in quella successiva recuperava il 7, nel frattempo Eni, Leonardo, Generali, Intesa Sanpaolo, Telecom, Enel, Ferrari e Fca avevano dopo questi scossoni una capitalizzazione di borsa intorno ai 20-25 miliardi di euro, con percentuali di capitalizzazione scese tra il 37 ed il 55 per cento. Questo - ha continuato l’esponente di FI - significa che con una capitalizzazione del genere, che è ridicola rispetto al valore delle società, le stesse possono diventare preda di fondi stranieri, di fondi sovrani come di normali competitor sul mercato. Sono, quindi, immediatamente scalabili con Offerte pubbliche di acquisto (Opa) o con operazioni sotto traccia come accantonamenti azionari inferiori rispetto alla soglia comunicata dalla Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob). Siamo pertanto esposti - ha sottolineato Mulè - al rischio che queste società possano essere portate via". Da qui la richiesta del deputato di utilizzare lo strumento della Golden power. "Noi, come Forza Italia - ha spiegato sempre Mulè - abbiamo cominciato dieci giorni fa chiedendo di attivare il blocco delle vendite allo scoperto in Borsa e ci sono voluti nove giorni prima che ciò accadesse. Ecco perché bisogna ricorrere immediatamente ad un rafforzamento della Golden power, del meccanismo cioè che consente al governo di mettere sotto il suo ombrello queste società per evitare che vengano appunto scalate. Noi - ha rilevato il parlamentare - siamo ancora nella fase dei minuetti, mentre la Francia come prima cosa ha optato per una scelta di difesa degli asset strategici nazionali, dei loro gioielli. Noi, finora, non abbiamo fatto nulla. Il problema non è di una singola società, ma di tutti gli italiani". Per Mulè, la Golden power deve essere estesa "non solo ai comparti cosiddetti rilevanti, ma a tutti i settori: dalle telecomunicazioni alla manifattura, alla moda. A tutto ciò, insomma, che attiene al made in Italy e che è un pilastro dell’economia italiana, materia costitutiva dello Stato. Uscire, dunque, dal perimetro di quelle che vengono definite società di interesse nazionale strategico, per mettere sotto protezione e tutela tutti i nostri comparti". (Rin)