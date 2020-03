Speciale energia: saudita Aramco riduce attività nelle raffinerie per aumentare esportazioni petrolio

- La compagnia saudita Aramco continuerà a ridurre le attività nelle sue raffinerie ad aprile e maggio per aumentare la quantità di petrolio destinata alle esportazioni. Lo riferiscono fonti della compagnia saudita all’emittente satellitare “al Arabiya”. L'Arabia Saudita, il principale esportatore mondiale di petrolio, ha dichiarato ieri di aver ordinato ad Aramco di mantenere la produzione petrolifera al tasso record di 12,3 milioni di barili al giorno nei prossimi mesi. Le esportazioni raggiungeranno i 10 milioni di barili di petrolio al giorno a partire da maggio. La decisione dell’Arabia Saudita rientra in quella che secondo gli analisti è una vera e propria “guerra dei prezzi” con la Russia iniziata lo scorso 6 marzo dopo il fallimento dell'accordo tra Organizzazione dei paesi esportatori di petrolio (Opec) e i produttori al di fuori del Cartello sull'aumento dei tagli alla produzione dopo 31 marzo. Il mancato raggiungimento dell'accordo ha spinto i prezzi del petrolio ai livelli più bassi dal 2003, con il benchmark internazionale Brent scambiato ieri in chiusura dei mercati a 26 dollari al barile, e il Wti a 22 dollari. Il Brent è sceso al livello più basso dal 26 settembre 2003 di mercoledì, mentre il WTI è crollato ai minimi dal 6 marzo 2002. A inizio settimana, i vertici di Aramco hanno sottolineato che l’azienda è “molto a suo agio” con il greggio a 30 dollari al barile, dicendosi pronta a vivere con prezzi bassi nel lungo periodo. L’azienda prevede inoltre di aumentare la capacità di produzione di petrolio a 13 milioni di barili al giorno. (Res)