Speciale energia: coronavirus, da A2A 2 milioni di euro per affrontare emergenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio di amministrazione di A2A ha deciso di destinare 2 milioni di euro per la lotta al coronavirus: in particolare ha destinato 800mila euro per il fondo per le famiglie aperto dal Comune di Brescia, altri 800mila euro per il fondo di mutuo soccorso del Comune di Milano e i restanti 400mila euro per l'ospedale Papa Giovanni di Bergamo. Lo ha annunciato il presidente di A2A Giovanni Valotti nel corso della conference call per commentare l'approvazione del progetto di bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato 2019. (Rem)