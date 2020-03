Speciale energia: Camerano (A2a), calo dei consumi del 25 per cento al Nord, 15 per cento a livello nazionale

- Attualmente il Coronavirus ha determinato un calo dei consumi del 25 per cento al Nord, 15 per cento a livello nazionale. Lo ha detto l'amministratore delegato di A2a, Valerio Camerano, durante la call di ieri per commentare l'approvazione del progetto di bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato 2019. "L'Italia - ha spiegato Camerano - ha perso 6-7 megawatt di carico in meno rispetto al 2018, che vuol dire un meno 15 per cento a livello nazionale e un 25 per cento al Nord, che è l'area che soffre di più in questo momento sia perché è un alto consumante elettrico sia perché il virus ha colpito di più il Nord in questo momento. “Ci troviamo di fronte a un carico elettrico negativo – ha proseguito Camerano – guardiamo con attenzione che impatto avrà”. L'ad della multiutility lombarda ha poi spiegato che “scendono i prezzi dell'energia, del gas e scende anche la Co2 proprio perché c'è minore attività industriale e questo ha degli effetti sul mercato energetico". (Rem)