Speciale energia: Valotti (A2a), 30 marzo prossimo cda, valuteremo data assemblea soci

- “Oggi abbiamo deliberato in consiglio di amministrazione la convocazione di un nuovo cda il 30 marzo per definire la data di convocazione dell'assemblea dei soci: in ogni caso l'assemblea sarà convocata al più tardi entro l'11 giugno con lo stacco dei dividendi al più tardi entro il 15 giugno”. Lo ha annunciato il presidente di A2a, Giovanni Valotti, ne corso della conference call tenuta ieri per commentare l'approvazione del progetto di bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato 2019. (Rem)