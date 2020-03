Speciale energia: Enel chiude il 2019 con un utile netto ordinario in crescita del 17,4 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio di amministrazione di Enel, presieduto da Patrizia Grieco, ha approvato nella riunione odierna i risultati dell’esercizio 2019. Secondo quanto riferito dalla compagnia, i ricavi del 2019 sono pari a 80,327 miliardi di euro, con un incremento di 4,752 miliardi di euro (6,3 per cento) rispetto al 2018. La variazione positiva è riconducibile principalmente ai maggiori ricavi di Infrastrutture e Reti, a cui hanno contribuito l’acquisizione di Enel Distribuicao Sao Paulo avvenuta nel mese di giugno 2018 (1,148 miliardi di euro) e l’accordo raggiunto da Edesur (233 milioni di euro) con il governo argentino per la definizione di partite regolatorie pregresse; all’aumento dei ricavi di generazione termoelettrica e trading in Italia per le maggiori attività di trading e per gli effetti connessi all’applicazione delle recenti interpretazioni dell’Ifric (3,028 miliardi di euro). Tale variazione positiva è stata solo in parte compensata dai minori ricavi dei Mercati Finali in Spagna e in Italia. Inoltre Enel segnala inoltre l’evoluzione negativa dei tassi di cambio per 758 milioni di euro, in particolare in America Latina. I ricavi del 2019 includono, come partite straordinarie, la plusvalenza pari a 108 milioni di euro relativa alla cessione di Mercure S.r.l., società veicolo alla quale Enel Produzione aveva precedentemente conferito l’impianto a biomasse della Valle del Mercure e il corrispettivo, pari a 50 milioni di euro, previsto dall’accordo che e-distribuzione ha raggiunto con F2i e 2i Rete Gas per la liquidazione anticipata e forfettaria del secondo indennizzo connesso alla vendita, avvenuta nel 2009, della partecipazione di e-distribuzione in Enel Rete Gas. I ricavi del 2018 includevano, come partita straordinaria, il corrispettivo pari a 128 milioni di euro previsto dal predetto accordo raggiunto da e-distribuzione con F2i e 2i Rete Gas e la plusvalenza derivante dalla cessione di Ef Solare Italia pari a 65 milioni di euro. Il margine operativo lordo ordinario (Ebitda ordinario) del 2019 ammonta a 17,905 miliardi di euro, con un incremento di 1,747 miliardi di euro rispetto al 2018 (10,8 per cento). Le partite straordinarie del 2019 che incidono sul margine operativo lordo sono: la plusvalenza derivante dalla cessione della società Mercure S.r.l., già citata nei ricavi, al netto degli oneri per la bonifica del sito industriale per 14 milioni di euro; la svalutazione dei magazzini combustibili, materiali e parti di ricambio asserviti al funzionamento di taluni impianti a carbone in Italia e Spagna, per un totale di 308 milioni di euro; il corrispettivo, pari a 50 milioni di euro, previsto dall’accordo che e-distribuzione ha raggiunto con F2i e 2i Rete Gas per la liquidazione anticipata e forfettaria del secondo indennizzo connesso alla vendita, avvenuta nel 2009, della partecipazione di e-distribuzione in Enel Rete Gas; l’adeguamento al fair value del prezzo di acquisto della società greca Kafireas per 30 milioni di euro e gli oneri accessori per 7 milioni di euro connessi alla svalutazione dell'impianto a carbone di Reftinskaya in Russia, la cui vendita è stata perfezionata nel quarto trimestre 2019. Nel 2018 si includevano, come partite straordinarie, il corrispettivo pari a 128 milioni di euro previsto dal predetto accordo raggiunto da e-distribuzione con F2i e 2i Rete Gas e la plusvalenza per 65 milioni di euro derivante dalla cessione di Ef Solare Italia. L’incremento dell’Ebitda ordinario è attribuibile principalmente, prosegue nel comunicato Enel, alla crescita di Infrastrutture e Reti, pari a 817 milioni di euro, riferibile essenzialmente alle attività di distribuzione in America Latina (494 milioni di euro), soprattutto per il contributo di Enel Distribuição São Paulo e per il citato accordo tra Edesur e il governo locale che sana pendenze reciproche originate nel periodo dal 2006 al 2016, nonché agli incrementi tariffari registrati in Brasile, Perù ed Argentina e ai minori oneri legati all’acquisto di Titoli di Efficienza Energetica in Italia. A ciò si aggiunge la variazione positiva, pari a 499 milioni di euro, di Generazione Termoelettrica e Trading connessa essenzialmente alle attività in Spagna (270 milioni di euro) per la maggiore produzione di energia da fonte nucleare nonché per gli effetti della sospensione dei tributi accessori alla produzione termica e nucleare, e in America Latina (150 milioni di euro) per i migliori margini registrati dalla centrale di Fortaleza in Brasile e per la rilevazione di un indennizzo per recesso anticipato su un contratto di fornitura di energia elettrica in Cile (80 milioni di euro). Un altro fattore è stata la crescita del margine relativo ai mercati finali, pari a 208 milioni di euro, conseguente principalmente all’acquisto di Enel Distribuicao Sao Paulo in America Latina per 86 milioni di euro, alle efficienze operative in Italia ed ai migliori margini in Italia e Spagna connessi essenzialmente ai minori costi di approvvigionamento di energia che hanno più che compensato la riduzione delle quantità vendute. Infine all’incremento di Enel Green Power, pari a 91 milioni di euro. Il maggior margine è principalmente dovuto all’indennizzo ricevuto a seguito del recesso anticipato di un grande cliente da un contratto di fornitura di energia elettrica in Cile (80 milioni di euro) e dall’incremento dei margini per l’applicazione di prezzi medi crescenti pur in presenza di minori volumi di vendita. Tali effetti hanno più che compensato le plusvalenze registrate nel 2018 per la cessione di talune società in Messico e la cessione di Efsi in Italia. A ciò si aggiunge la variazione positiva di Enel X, pari a 34 milioni di euro, principalmente per l’adeguamento del corrispettivo per l’acquisizione di eMotorWerks, avvenuta nel 2017. Enel evidenzia che le variazioni includono minori costi per canoni di godimento di beni di terzi per 224 milioni di euro in quanto, a seguito dell’applicazione del principio contabile Ifrs 16, tali canoni sono ricompresi tra le attività materiali in leasing come diritti d’uso e, dunque, ammortizzati lungo la durata dei relativi contratti. In particolare, il miglioramento dell’Ebitda è stato più che compensato dai maggiori ammortamenti e perdite di valore, che includono gli impairment effettuati nel corso del 2019 su taluni impianti a carbone in Italia, Spagna, Cile e Russia per complessivi 4,010 miliardi di euro. In particolare in Cile, già nel corso del primo semestre 2019 sono stati effettuati, su due impianti, adeguamenti di valore per 356 milioni di euro, anche a seguito dell’accordo raggiunto con il governo cileno sulla loro dismissione anticipata, mentre in Russia, a seguito della vendita dell’impianto a carbone di Reftinskaya, si è rilevato un adeguamento di valore per 127 milioni di euro per tener conto del prezzo di cessione. In Spagna, nel corso del terzo trimestre 2019, il peggioramento dello scenario di riferimento relativo all’andamento del prezzo delle commodity e al funzionamento del mercato delle emissioni di CO2, ha compromesso la competitività degli impianti a carbone. In Italia, oltre ad un peggioramento dello scenario, la modifica del sistema di remunerazione relativo alla disponibilità della capacità produttiva (cd. Capacity Market) ha previsto, per gli impianti a più elevate emissioni di CO2, un minore ambito di futura partecipazione al Capacity Market e l’esclusione della tecnologia a carbone dal mercato elettrico. Per tali motivi, il valore contabile di taluni impianti a carbone in Italia e in Spagna, comprensivo anche dei relativi oneri di smantellamento, è stato svalutato per complessivi 3,527 miliardi di euro. La variazione del risultato operativo inoltre, sottolinea Enel, include la quota di ammortamento dei diritti d’uso su beni altrui che, con decorrenza primo gennaio 2019, sono rilevati come attività materiali in leasing e ammortizzati lungo la durata dei relativi contratti, a seguito dell’applicazione del principio Ifrs 16 (203 milioni di euro). Tali effetti sono stati solo in parte compensati dal ripristino di valore, pari a 265 milioni di euro, effettuato sugli impianti a gas in Italia ad esito dell’impairment test effettuato sulla Cash Generating Unit di appartenenza. Nel 2019, il risultato netto ordinario del Gruppo ammonta a 4,767 miliardi di euro, rispetto ai 4,060 miliardi del 2018, registrando un incremento di 707 milioni di euro (17,4 per cento). L’incremento è principalmente attribuibile al miglior risultato della gestione operativa ordinaria, oltre che all’adeguamento di imposte differite nei due esercizi a confronto. Tali effetti hanno più che compensato: i maggiori oneri finanziari principalmente per la prima applicazione dell’Ifrs 16 (54 milioni di euro) e per l’attualizzazione di passività non correnti, tra cui benefici ai dipendenti in Spagna e America Latina, che hanno più che compensato i minori oneri finanziari sul debito; i minori risultati per 122 milioni di euro conseguiti dalle joint venture negli Stati Uniti, principalmente per gli effetti derivanti dal riacquisto di alcune società dalla joint venture Egpna Rep; un incremento della quota di utili spettante alle minorities in ragione della maggiore contribuzione delle società in America Latina ai risultati del Gruppo. La situazione patrimoniale del Gruppo evidenzia un capitale investito netto al 31 dicembre 2019, inclusivo delle attività nette possedute per la vendita per 98 milioni di euro, pari a 92,113 miliardi di euro (88,941 miliardi di euro al 31 dicembre 2018). Tale importo è coperto da: patrimonio netto, inclusivo delle interessenze di terzi, per 46,938 miliardi di euro (47,852 miliardi di euro al 31 dicembre 2018); indebitamento finanziario netto per 45,175 miliardi di euro di euro (41,089 miliardi al 31 dicembre 2018). L’incremento dell’indebitamento finanziario netto, pari a 4,086 miliardi di euro (9,9 per cento), è riferibile al fabbisogno generato dagli investimenti del periodo, alla prima applicazione del principio contabile Ifrs 16, che ha comportato la rilevazione al 1° gennaio 2019 di un debito finanziario per un importo pari a 1,370 miliardi di euro, all’acquisizione di alcune società da Egpna Rep che ha determinato, oltre ad un pagamento complessivo di 225 milioni di euro, il consolidamento del debito delle società acquisite per 632 milioni di euro, di un andamento sfavorevole dei cambi per circa 1,1 miliardi di euro e del pagamento di dividendi per complessivi 3,957 miliardi di euro. Il fabbisogno finanziario connesso alle fattispecie sopra evidenziate è stato solo in parte compensato dai positivi flussi di cassa generati dalla gestione operativa (11,251 miliardi di euro), nonché dalla cessione di talune società di Enel Green Power in Brasile, della Generazione Termoelettrica in Italia e in Russia (centrale di Reftinskaya) per complessivi 960 milioni di euro. Infine al 31 dicembre 2019, l’incidenza dell’indebitamento finanziario netto sul patrimonio netto complessivo, il cosiddetto rapporto debt to equity, è stato pari a 0,96 (0,86 al 31 dicembre 2018). Tale variazione è da ricondurre sostanzialmente all’incremento del debito sopra dettagliato. Gli investimenti ammontano a 9,947 miliardi di euro nel 2019, in aumento di 1,795 miliardi di euro rispetto al 2018 (22 per cento). Tale aumento è essenzialmente dovuto a maggiori interventi sulle reti di distribuzione in Italia e a maggiori investimenti in impianti eolici e solari in Spagna, Grecia, Russia, Stati Uniti, Canada, Sudafrica e Brasile. (Com)