Speciale energia: Valotti (A2a), nuova società con Aeb potrebbe essere operativa da 1 luglio

- Coronavirus permettendo, la nuova società costituita da A2a e la brianzola Aeb dovrebbe essere operativa entro l'1 luglio prossimo. Lo ha annunciato il presidente di A2a, Giovanni Valotti, nel corso della conference call per commentare l'approvazione del progetto di bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato 2019. “I consigli di amministrazione di A2a e Aeb hanno già deliberato l'operazione – ha ricordato Valotti - ora manca la delibera dei consigli comunali di Seregno, che è l'azionista di maggioranza e da solo ha la maggioranza assoluta della società e di altri consigli comunali. Coronavirus permettendo, i consigli comunali si dovrebbero tenere tra la fine di marzo e i primi 15 giorni di aprile. Qualora i consigli comunali deliberassero favorevolmente, poi seguirebbe la delibera della società e i passi procedurali successivi che ci porterebbero al 30 giugno con l'obiettivo della operatività della nuova società al 1 luglio 2020”. “Naturalmente - ha spiegato Valotti – il modello è sempre lo stesso: A2a entra come partner di minoranza per fare crescere le aziende dei territori valorizzando il radicamento sui territori”. (Rem)