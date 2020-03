Speciale energia: Valotti (A2a) entro aprile proposta per Acsm e Aim, su Ascopiave rapporti molto buoni

- Prosegue “l'operazione Veneto” di A2a, sia nell'ottica di Acsm Verona e Aim Vicenza, sia nella direzione della trevigiana Ascopiave. Lo ha annunciato il presidente di A2a Giovanni Valotti nel corso della conference call per commentare l'approvazione del progetto di bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato 2019 riferendosi agli impegni di A2a in Veneto. “Con Acsm Verona e Aim Vicenza abbiamo un tavolo in esclusiva fino al 30 giugno – ha spiegato Valotti – stiamo lavorando alacremente su questi tavoli per cercare di configurare una proposta che soddisfi tutte le aziende e gli azionisti in gioco e credo che arriveremo a configurarla nel corso del mese di aprile. Poi vedremo i passi formali di approvazione nei cda e nei consigli comunali.” “Le aggregazioni fin qui realizzate - ha tenuto a precisare il presidente di A2a - hanno visto l'approvazione da parte di 30 consigli comunali di diversa colorazione politica, perché queste sono operazioni di politiche industriali e non politiche”. Valotti ha poi “aperto” l''altro dossier veneto, quello di Ascopiave. “Abbiamo avuto interlocuzioni nelle ultime settimane sia con il presidente di Ascopiave, sia con il presidente di Ascopiave holding e ci siamo chiariti reciprocamente che l'intento di acquisizione da parte di A2a non era un intento aggressivo, ma rientrava più nella logica di sviluppo strategico – ha riferito Valotti - era più un lanciare un ponte da parte di A2a con Verona e Vicenza verso l'area del trevigiano in particolare per quanto riguarda le reti”. “Chiarito questo – ha concluso Valotti – i rapporti sono molto buoni, si avvicina l'assemblea di Ascopiave, noi vedremo come comportarci, ma non riteniamo di avere un approccio ostile rispetto ai soci di Ascopiave: sarà un rapporto neutrale anche in assemblea. Non abbiamo intenzione di presentare una lista nostra né di sostenere liste particolari”. (Rem)