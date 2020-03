Speciale energia: Cremlino, nessuna richiesta colloquio da Riad prima di mancata estensione Opec+

- Le autorità saudite non hanno chiesto di organizzare alcun colloquio telefonico con il presidente russo Vladimir Putin prima della decisione di non estendere l’accordo Opec+. Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov, smentendo quindi le indiscrezioni secondo cui la presidenza russa avrebbe rifiutato di tenere questa conversazione prima dell’ultima riunione fra i paesi dell’Opec e quelli non facenti parte del Cartello petrolifero. “Non è vero”, ha ribadito più volte Peskov. La mancata estensione dell’accordo Opec+ ha provocato un brusco crollo del prezzo del petrolio. Arabia Saudita e Russia, rispettivamente capofila dei paesi dell’Opec e di quelli non aderenti al Cartello, non hanno raggiunto un accordo su un ulteriore taglio alla produzione petrolifera di 1,5 milioni di barili nella riunione delle scorse settimane. Il mercato delle materie prime, già in contrazione a causa degli effetti provocati dal coronavirus sull’economia globale, ha subito quindi un duro contraccolpo ai prezzi di tutti i marchi petroliferi. (Rum)