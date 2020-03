Nigeria: coronavirus, governo chiude tre aeroporti internazionali a partire da da domani (2)

- Le autorità di Lagos, capitale economica della Nigeria e più popolosa città d'Africa, hanno disposto ad esempio il divieto di raduni di oltre 50 persone nel tentativo di frenare la diffusione del nuovo coronavirus. "Stiamo limitando le riunioni e gli eventi a non più di 50 persone e chiediamo di osservare adeguate distanze sociali", ha dichiarato su Twitter il governatore dello stato di Lagos, Babajide Sanwo-Olu, aggiungendo che da lunedì in città saranno inoltre chiuse le scuole. Le misure del governatore di Lagos cadono mentre nel paese erano stati registrati nove casi di contagio, ora già saliti a 12: ai primi due casi individuati la scorsa settimana, un italiano che lavora per l’azienda produttrice di cemento Lafarge Africa di Lagos ed un suo contatto, si sono aggiunti il caso di un cittadino statunitense entrato nel paese via terra e quelli di cinque altre persone arrivate per via aerea, tre delle quali dal Regno Unito e due dagli Stati Uniti. Fra questi rientra anche un bambino di otto settimane. È risultato contagiato, infine, anche il governatore dello stato sudoccidentale di Ekiti, Kayode Fayemi. (segue) (Res)