Nigeria: coronavirus, governo chiude tre aeroporti internazionali a partire da da domani (3)

- In un suo intervento alla consueta conferenza con la stampa, il direttore dell'Organizzazione mondiale della Sanità (Oms), Tedros Adhanom Ghebreyesus ha sottolineato che le cifre di contagio da nuovo coronavirus in Africa sono probabilmente sottostimate, e ha per questo invitato il continente a "svegliarsi" e a prapararsi "al peggio"."Degli oltre 200 mila casi di contagio attualmente segnalati all'Oms, più dell'80 per cento si trova in Europa e nel Pacifico occidentale", ha poi sottolineato Tedros, ricordando che finora la malattia provocata dal virus (Covid-19) ha provocato oltre 8 mila decessi a livello globale. Il capo dell'Oms ha quindi invitato la comunità internazionale a mobilitarsi. "Il miglior consiglio per l'Africa è prepararsi al peggio e prepararsi oggi", ha detto Tedros, auspicando la sospensione dei raduni pubblici nei paesi del continente. (Res)