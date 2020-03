Cile: coronavirus, referendum costituzionale posticipato a ottobre

- Maggioranza e opposizione in Cile hanno raggiunto un accordo per posticipare a ottobre la data del referendum sulla nuova costituzione, fissato inizialmente per il 26 aprile. La decisione, che fissa come data orientativa quella del 25 ottobre, è stata presa dai capigruppo di tutti i partiti su suggerimento del collegio dei Medici e come misura di prevenzione a fronte della diffusione del nuovo coronavirus. "L'annuncio è un'ottima notizia dato che 15 partiti sono riusciti ad arrivare ad un accordo che fissa il calendario elettorale fino al 2020", ha dichiarato alla stampa al termine della riunione dei capigruppo il presidente del Senato, Adriana Munoz. "Il principio guida è stato la salvaguardia della vita e della salute di migliaia di cileni", ha aggiunto. (segue) (Abu)