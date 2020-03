Cile: coronavirus, referendum costituzionale posticipato a ottobre (2)

- Nella consultazione popolare i cileni dovranno esprimersi su due quesiti. Il primo è se sono favorevoli o meno ad una nuova costituzione, il secondo riguarda le modalità di conformazione dell'assemblea costituente. Due le opzioni al vaglio della cittadinanza anche in questo caso: un'assemblea composta interamente da rappresentanti specificamente eletti, o un'assemblea composta per metà da rappresentanti eletti e per l'altra metà da rappresentanti scelti dal parlamento. La legge che dispone l'avvio e regola il processo costituente era stata promulgata lo scorso dicembre in linea con le principali istanze di riforma promosse dalle proteste sociali iniziate il 18 ottobre. (segue) (Abu)