Coronavirus: a Napoli al via sanificazione con trattori Coldiretti

- Al via questa mattina l'operazione di sanificazione delle strade di Napoli con i trattori contro la diffusione del coronavirus. Coldiretti Campania, attraverso il presidente Gennarino Masiello e il direttore Salvatore Loffreda, hanno risposto all'appello del sindaco Luigi de Magistris e dei sindaci campani, mettendo a disposizione uomini e mezzi. I trattori sono già in moto in provincia di Salerno, da lunedì su Benevento città e provincia, e a giorni anche in provincia di Caserta ed Avellino. Nella città di Napoli la disinfezione con i trattori è partita dal quartiere di Scampia, dai cantieri di demolizione delle “Vele”, sotto la supervisione sul campo dell'assessore all'Ambiente del Comune, Raffale Del Giudice, e dei tecnici di Asia Napoli. Sono quindici le aziende agricole che hanno messo a disposizione gratuitamente i mezzi e il proprio impegno su Napoli, circa cento sul resto della regione. I trattori degli agricoltori della Coldiretti sono stati mobilitati per sanificare strade e piazze con la distribuzione di acqua disinfettante grazie all’uso di irroratori, nebulizzatori e atomizzatori per combattere l’emergenza sanitaria del coronavirus, rendendosi disponibili alle autorità locali "per contribuire alla più ampia opera di bonifica mai realizzata prima", ha spiegato dalla Coldiretti. "Una iniziativa concordata con la Protezione civile e resa immediatamente operativa - ha proseguito l'associazione degli agricoltori - I trattori possono operare nelle città e nei paesi riuscendo a raggiungere anche le aree più interne e difficili dove i mezzi industriali sono in difficoltà per le ridotte dimensioni delle carreggiate e per le pendenze dei tracciati stradali. Si tratta di una mobilitazione che rafforza l’impegno degli agricoltori in questo difficile momento di emergenza, dove migliaia di aziende agricole sono al lavoro per garantire continuità delle forniture alimentari alla popolazione nonostante le evidenti difficoltà", ha concluso la Coldiretti. (Ren)