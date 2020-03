Nord Macedonia: coronavirus, autorità chiudono i valichi frontiera

- Le autorità della Macedonia del Nord hanno disposto la chiusura dei valichi di frontiera in uscita per i cittadini macedoni e in ingresso per i cittadini stranieri. Secondo quanto riferisce l'agenzia "Mia", la chiusura vale per tutti i veicoli ad eccezione di quelli adibiti al trasporto merci. Sono inoltre esenti dal divieto i rappresentanti del corpo diplomatico e coloro che riceveranno un'autorizzazione dal ministero dell'Interno, previo parere della sede centrale di coordinamento. Il presidente della Macedonia del Nord, Stevo Pendarovski, ha firmato il 18 marzo il provvedimento per l'introduzione dello stato d'emergenza nel paese a causa del coronavirus. Lo stato d'emergenza ha una durata di 30 giorni in tutto il territorio nazionale. "Questa decisione è per la tutela della salute dei cittadini. Le elezioni dovranno essere rinviate e tutte le analisi e i dibattiti dovrebbero essere messi da parte", ha detto Pendarovski nel corso di una conferenza stampa. Pendarovski ha poi fatto un appello ai cittadini macedoni che si trovano all'estero, affinché si astengano dal fare ritorno per il momento nella Macedonia del Nord. "Restate nel paese in cui vi trovate. Se decidete di tornare a casa, siete i benvenuti, ma dovrete rispettare tutte le misure delle autorità competenti. Chiedo a tutti i cittadini di essere calmi, responsabili e solidali l'uno con l'altro. Supereremo questa difficile situazione", ha detto Pendarovski. (segue) (Mas)