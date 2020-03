Nord Macedonia: coronavirus, autorità chiudono i valichi frontiera (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premier ad interim della Macedonia del Nord, Oliver Spasovski, ha proposto in precedenza lo stato d'emergenza a causa della diffusione del coronavirus. Il premier ha sottolineato che si tratta della prima volta che viene proclamato lo stato d'emergenza da quando la Macedonia del Nord è uno Stato indipendente. Il governo ha deciso inoltre di proporre al parlamento di riunirsi in modalità straordinaria, nonostante sia stato sciolto, per approvare la proposta. Esiste la possibilità costituzionale e legale, ha spiegato il premier tecnico, "serve solo la volontà". Successivamente il presidente uscente del parlamento, Talat Xhaferi, si è espresso contro la proposta del governo di una convocazione dell'Assemblea nazionale. In una dichiarazione per l'agenzia "Mia", Xhaferi ha osservato che il provvedimento va approvato dal presidente della Repubblica. Una volta sciolto, il parlamento non può riunirsi nuovamente secondo Xhaferi. Nella giornata di ieri il premier Spasovski ha detto che lo stato d'emergenza proclamato per il coronavirus potrà essere prolungato oltre i 30 giorni se necessario. "Come governo stiamo adottando tutte le misure necessarie per la prevenzione e tutela dei cittadini. Con la dichiarazione dello stato d'emergenza tali politiche emergenziali saranno più facili da adottare", ha spiegato il premier sottolineando la necessità per i cittadini di rispettare tutte le raccomandazioni. (segue) (Mas)