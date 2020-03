Nord Macedonia: coronavirus, autorità chiudono i valichi frontiera (3)

- "Dimostreremo che siamo disciplinati e che ognuno di noi è impegnato nell'adempiere alle proprie responsabilità per il bene comune e per il bene dei nostri figli. Lo stato di emergenza durerà per 30 giorni e, se necessario, più a lungo. Questo non significa che la vita finirà, ma che continua a funzionare come ieri. Non ci sono nuove decisioni per una circolazione limitata dei cittadini, ad eccezione di quelle che si applicano a Debar e Centar Zupa", ha affermato Spasovski. Il premier ad interim ha infine ricordato le limitazioni stabilite per le riunioni pubbliche e inviato una raccomandazione alla popolazione anziana affinché resti a casa. Sale intanto a 67 il numero dei contagiati nel paese, con 17 nuovi casi rispetto a ieri. Uno dei nuovi contagiati, residente a Ocrida (Ohrid), era stato a Brescia, mentre un altro è legato al focolaio già individuato a Skopje. Nella giornata di ieri sono stati accertati 6 nuovi casi, fra cui una bambina di 4 anni originaria di Stip, nella parte centro-orientale del paese. La bambina sarebbe stata contagiata in una scuola materna in Inghilterra, paese da dove la famiglia è tornata il 14 marzo. (Mas)