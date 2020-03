Coronavirus: Capone (Ugl), Italia non in svendita, governo rafforzi Golden power

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Paolo Capone, segretario generale dell'Ugl, in merito all'estensione del Golden power ai settori vitali per l'economia italiana afferma in una nota: "Il governo intervenga immediatamente per blindare i nostri asset strategici. L'Italia non è in svendita. Oggi il settore energetico, l'industria della difesa, il comparto bancario e assicurativo sono minacciati dalle mire predatorie di gruppi stranieri che potrebbero effettuare scalate ostili, acquisendo i cosiddetti 'gioielli' del sistema Italia a prezzo di saldo. L'esecutivo deve - chiede il leader sindacale - essere in grado di bloccare tali tentativi con ogni mezzo, mediante il rafforzamento di strumenti come il 'golden power'. Le tensioni di questi giorni hanno esposto le nostre aziende agli appetiti degli speculatori, pertanto il governo italiano non si faccia trovare impreparato e adotti tutte le misure volte a difendere gli interessi nazionali. E' a rischio la sovranità e l'indipendenza del Paese". (Com)