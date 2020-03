Colombia: Onu, oltre 6 mila sfollati nei primi due mesi dell'anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre 6 mila persone in Colombia sono state sfollate a causa del conflitto armato nei primi due mesi del 2020. Lo denuncia l’Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli aiuti umanitari (Ocha) in un’informativa sul paese. A gennaio e febbraio, si legge, un totale di 6.731 sono state costrette ad abbandonare le loro abitazioni, mentre altre 3.437 restano confinate a causa del conflitto armato. Cinque i dipartimenti più colpiti: Norte de Santander, Antioquia, Chocó, Narino e Caquetá. (segue) (Mec)