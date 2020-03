Colombia: Onu, oltre 6 mila sfollati nei primi due mesi dell'anno (3)

- Nel 2019 sono stati registrati 108 omicidi. Di questi l’86 per cento è avvenuto in municipi con un indice di povertà superiore alla media nazionale e il 98 per cento in municipi caratterizzati dalla presenza di economie illecite e di gruppi criminali. Il 55 per cento dei casi è stato registrato nei dipartimenti di Antioquia, Arauca, Cauca e Caquetá. “Difendere i diritti umani continua a essere un lavoro ad alto rischio in Colombia”, denuncia l’alto commissariato. Gli omicidi di difensori dei diritti umani nel 2019 sono aumentati del 50 per cento rispetto all’anno precedente. La firma degli accordi di pace tra governo e Farc nel 2016 ha provocato un ondata di violenza dovuta in particolare agli scontri tra gruppi armati rivali per il controllo del territorio. Secondo l’Istituto di studi per lo sviluppo e la pace (Indepaz) almeno 51 leader sociali e dieci ex guerriglieri delle Farc sono stati assassinati in Colombia dall’inizio di quest’anno. (segue) (Mec)