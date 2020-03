Colombia: Onu, oltre 6 mila sfollati nei primi due mesi dell'anno (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Presentando al Consiglio di sicurezza l’ultima informativa sull’attuazione dell’accordo di pace nel paese, il capo della missione Onu in Colombia, Carlos Ruiz Massieu, ha dichiarato che la pace nel paese non potrà essere raggiunta se continueranno a essere uccisi leader sociali ed ex combattenti Farc. "La pace non sarà raggiunta fintanto che le voci dei leader sociali continueranno a essere messe a tacere dalla violenza e fintanto che gli ex combattenti impegnati nel processo di reintegrazione continueranno ad essere uccisi", ha detto Massieu. Secondo quanto si legge nell'informativa, nel 2019 sono stati assassinati 77 ex combattenti delle Farc; un dato che fa dell’anno appena trascorso l’anno più violento per gli ex guerriglieri dalla firma dell’accordo di pace con il governo, nel novembre 2016. (Mec)