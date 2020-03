Coronavirus: Cattaneo (FI), misure più drastiche in Lombardia, non c'è tempo da perdere

- "Non c'è più altro tempo da perdere, i dati che giungono dalla Lombardia sono drammatici sia per contagi, che per decessi, che per posti di terapia intensiva. Ha ragione il presidente Berlusconi, così come il governatore Fontana e l'assessore Gallera: servono misure ancora più drastiche per debellare questa epidemia. Dobbiamo in tutti i modi limitare il numero di persone in giro, mantenendo sì i servizi essenziali ma riducendo all'osso ogni forma di aggregazione e uscita non necessaria". Lo dichiara in una nota Alessandro Cattaneo, deputato di Forza Italia. (Com)