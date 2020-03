Migranti: nel 2019 salite del 12 per cento le domande di asilo nell'Ue, Italia al quinto posto

- Nel 2019, sono stati 612.700 i richiedenti asilo che per la prima volta hanno chiesto protezione internazionale nei 27 Stati membri dell'Unione europea, un dato in crescita del 12 per cento rispetto al 2018 (549.000), ma circa la metà del numero registrato nel 2015, l'anno di punta, quando sono stati registrati 1.216.900 richiedenti asilo per la prima volta. Questi i dati di Eurostat, l'Ufficio di statistica dell'Unione europea. Dei richiedenti asilo, la maggioranza era composta di siriani (74.400) e afgani (52.500), seguiti dai venezuelani (44.800), passati dal quinto posto nel 2018 al terzo nel 2019, che rappresentano insieme il 28 per cento di tutti i candidati per la prima volta. Con 142.400 candidati per la prima volta registrati nel 2019, la Germania ha registrato il 23 per cento del totale di tutti i candidati per la prima volta. A seguire, la Francia con 119.900 domande (pari al 20 per cento) e la Spagna (115.200, pari al 19 per cento) sono stati il secondo e terzo paese con più domande. Grecia (74.900 pari al 12 per cento) e Italia (35mila pari al 6 per cento) sono state il quarto e il quindo paese. (segue) (Beb)