Migranti: nel 2019 salite del 12 per cento le domande di asilo nell'Ue, Italia al quinto posto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il numero di richiedenti per la prima volta è aumentato maggiormente rispetto all'anno precedente in Spagna (+118 per cento, ovvero 62.400 richiedenti asilo per la prima volta in più nel 2019 rispetto al 2018) e Cipro (+67 per cento, 5.100 in più), davanti a Svezia (+28 per cento, 5mila in più), Belgio (+27 per cento, 5mila in più), Grecia (+15 per cento, 9.900 in più), Paesi Bassi (+10 per cento, 2mila in più) e Francia (+8 per cento, 8.500 in più). Al contrario, le maggiori diminuzioni sono state registrate in Italia (-34 per cento, 18.400 in meno), Germania (-12 per cento, 19.400 in meno) e Austria (-7 per cento, 800 in meno). I siriani, pari al 12 per cento del numero totale dei richiedenti per la prima volta, si sono confermati la principale cittadinanza dei richiedenti asilo nell'Ue nel 2019, posizione che ricoprono ogni anno dal 2013. Dei 74.400 siriani che hanno presentato domanda di asilo per la prima volta nell'Ue nel 2019, oltre la metà è stata registrata in Germania (39.300, ovvero il 53 per cento). (segue) (Beb)