Romania: leader Psd, misure economiche prese dal governo "troppo superficiali"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le misure economiche prese dal governo romeno guidato da Viktor Orban, nel contesto della crisi sanitaria legata al coronavirus, sono "di tipo palliativo, troppo piccole e troppo superficiali". Lo ha detto il presidente ad interim del Partito socialdemocratico (Psd), Marcel Ciolacu, all'emittente televisiva privata "B1TV". "In primo luogo la crisi del coronavirus passerà. L'epidemia, ad un certo punto, passerà. Importante è come sara la Romania dopo un tale shock e quanto grave sarà la crisi economica. Mi aspettavo molto più di quello che ha fatto il governo Orban. Abbiamo Stati europei sviluppati che hanno già preso provvedimenti. Noi arriviamo troppo tardi con la situazione di emergenza e le misure. Siamo timidi nelle misure. Tutte le misure adottate finora dal governo sono di tipo palliativo. Queste non sono misure profonde", ha dichiarato Ciolacu."Se non usciremo - ha proseguito il leader del Psd - dalla logica del deficit del 3 per cento, se non avremo il coraggio di affrontare la futura crisi economica che è già iniziata, non saremo in grado di superare questo momento e la Romania, dopo la pandemia di coronavirus, sarà mal ridotta". Secondo Ciolacu, le misure che il governo romeno ha preso sono "troppo piccole" e "troppo superficiali". Ciolacu ha anche fatto riferimento alle misure proposte dal Psd, vale a dire quelle relative alla sospensione del pagamento dei mutui e alla limitazione dei prezzi per alimenti e medicinali. (segue) (Rob)