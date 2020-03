Romania: leader Psd, misure economiche prese dal governo "troppo superficiali" (2)

- "Il governo deve ritardare il pagamento delle tasse per i dipendenti per le società nelle aree di attività interessate", ha affermato Ciolacu aggiungendo che ha aggiunto che il pagamento di questi contributi dovrebbe essere sospeso "fino a quando il sistema non inizierà a funzionare". "Non ci importa se le iniziative di Psd saranno prese dal governo e saranno trasposte in ordinanze di emergenza", ha detto Ciolacu. Il leader dei socialdemocratici ha anche fatto riferimento al debito pubblico in Romania, lasciato dal Psd al 34 per cento e che attualmente è del 37 per cento. (segue) (Rob)