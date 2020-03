Coronavirus: Fontana, governo ha compreso tardi emergenza, problema comunicazione soft

- Il governo e il resto dell'Italia ancora non capiscono la gravità della situazione in Lombardia. Lo ha ribadito il presidente Attilio Fontana, in collegamento con Mattino 5 su Canale 5. "Io credo che noi abbiamo combattuto e stiamo combattendo molto vibrantemente e con grande determinazione questa battaglia, che è una battaglia veramente difficile. Il resto del paese secondo me ci ha sicuramente dimostrato solidarietà, ma credo che forse non abbia capito fino in fondo la gravità della situazione, proprio perché la Lombardia è l'unica zona in cui il virus si manifesta con questa virulenza. Vivendo in un'altra parte del paese, in cui magari i casi sono due o tre, che preoccupano, ma che sostanzialmente lasciano indifferenti, è difficile capire la realtà dell'ospedale di Lodi, dell'ospedale di Cremona, di Bergamo o di Brescia. Capirla io credo aiuterebbe tantissimo a essere più rispettosi delle regole", ha osservato Fontana. Alla domanda se il governo ci ha messo di più a capire l'emergenza, il governatore lombardo ha risposto: "Io temo di sì, temo che si fossero resi conto che c'era qualche problema, ma che non si fossero resi conto che il problema era di questa drammatica rilevanza, anche perché uno degli errori principali è stato che si è sempre cercato di fare una comunicazione troppo soft. Si è detta poche volte la verità fino in fondo e questo fatto ha contribuito a creare complessivamente un mood di una situazione non particolarmente grave". All'inizio si diceva che il virus era letale solo per persone anziane o malate e agli altri causava solo una normale influenza, questo - ha ammesso Fontana - è stato "uno dei grandi errori, purtroppo". (Rem)