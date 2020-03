Roma: sorpreso a rubare in una scuola all'Eur, arrestato uomo di 47 anni

- Un romano disoccupato di 47 anni, è stato arrestato dai carabinieri con accusa di furto aggravato. Ieri pomeriggio, dopo aver rotto due finestre, il 47enne è entrato in una scuola di Viale dell’Oceano Indiano, per rubare le monete contenute all’interno dei quattro distributori automatici. I carabinieri, intervenuti su segnalazione giunta al 112, sono riusciti a bloccare il ladro ancora all’interno dell’istituto scolastico. Sul posto i militari hanno anche rinvenuto due radio ricetrasmittenti rubate poco prima dal magazzino scolastico. L’arrestato è stato accompagnato in caserma, in attesa del rito direttissimo.(Rer)