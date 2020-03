Coronavirus: Fontana, mi chiedo perché gran parte dei morti in Lombardia, dolore immenso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Un dolore immenso, che non riesco neanche a spiegarvi”. Così il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha raccontato in collegamento con Mattino 5 su Canale 5 quello che sta vivendo da governatore della regione più colpita dall’epidemia di coronavirus. “La scienza poi ci darà delle risposte, ma uno non si riesce a rendere conto del perché in Lombardia ci siano 17/18mila contagiati e nel resto del Paese 30mila. Come mai tutti qui? Come mai la gran parte dei morti in Lombardia? Non si riesce a trovare una giustificazione. È una domanda che pongo a me stesso tutte le sere prima di addormentarmi e che pongo ai miei medici tutti i giorni, ma purtroppo per ora nessuno riesce a dare una spiegazione”, ha raccontato Fontana. L’alto tasso di letalità in Lombardia può essere spiegato con il fatto che ormai il sistema sanitario è arrivato quasi al limite: “Quella è una considerazione giusta - ha ammesso Fontana - ma io mi chiedo perché il contagio sia stato così forte proprio in questa zona”. (Rem)