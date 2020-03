Polonia: premier Morawiecki, misure contro il coronavirus indispensabili ed efficaci

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le misure adottate dalla Polonia per frenare la diffusione del coronavirus sembrano essere "decisamente efficaci" perché il numero di contagi è inferiore a quello di altri paesi in Europa. Lo ha detto il premier polacco, Mateusz Morawiecki, intervistato dall'emittente televisiva statunitense "Cnn". "Abbiamo chiuso le frontiere perché molti casi di contagio vengono dall'estero", ha detto il premier, aggiungendo che comunque il picco delle infezioni in Polonia è ancora lungi dall'essere raggiunto e riguarderà "alcune migliaia di persone, se non di più". Per il capo dell'esecutivo polacco la pandemia rappresenta "un vero terremoto" per l'economia. La crisi provocata dal Covid-19 è completamente diversa da quella finanziaria del 2008 perché "sfilaccia il tessuto delle catene di produzione" e colpisce l'economia "in maniera schumpeteriana". "E' il motivo per cui abbiamo introdotto un piano così coraggioso, efficace e importante", ha spiegato Morawiecki. "E' un piano con un valore di circa il 10 per cento del nostro Pil, e include una rete di salvataggio per i posti di lavoro e per la capacità delle imprese di riprendersi", ha continuato. Il piano prevede tra l'altro il rimborso del 40 per cento dello stipendio dei dipendenti da parte dello Stato alle aziende. (Vap)