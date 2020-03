Acqua: Istat, scarichi acque reflue causa principale divieti di balneazione

- Circa un quarto delle acque di balneazione europee si trova in Italia e solo lo 0,8% di costa monitorata ha qualità scarsa. Lo ha fatto sapere l'Istat nel suo ultimo report dedicato all'acqua. Tenendo conto anche delle acque monitorate interdette alla balneazione (divieti temporanei) per l’intera stagione balneare, a causa della presenza di contaminanti oltre le soglie di rischio per la salute, è stato calcolato l’indicatore relativo ai tratti di costa balneabili (percentuale della lunghezza della costa balneabile rispetto alla lunghezza complessiva della linea litoranea). Risulta, quindi, balneabile il 66,5% delle coste marine italiane. L’1,4% di costa monitorata non è stata mai aperta durante tutta la stagione balneare 2018. Rispetto all’anno precedente, considerando anche le chiusure totali, la situazione delle coste risulta peggiorata in Campania, Calabria e Sicilia, dove più del 3% di costa monitorata è stata interdetta ai bagnanti, soprattutto per la presenza di scarichi delle acque reflue urbane. Le regioni Veneto e Basilicata si distinguono per non aver avuto mai acque soggette a chiusure e, se si considerano soltanto le acque di qualità eccellente, si aggiungono anche il Friuli-Venezia Giulia e il Molise; la Sicilia, invece, è la regione che ha tenuto sempre chiusa la percentuale maggiore di acque eccellenti (3,6%). Nel 2018 le acque di balneazione con qualità eccellente interessano il 93,5% della costa italiana monitorata. A livello regionale la Puglia registra la quota più alta di costa eccellente monitorata (99,7%), seguita da Toscana e Sardegna (98,9%). (segue) (Ren)