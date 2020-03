Acqua: Istat, scarichi acque reflue causa principale divieti di balneazione (2)

- Secondo le rilevazioni dell'istituto di statistica, rispetto al 2017, il Molise presenta l’aumento maggiore (da 81,6% a 86,1%) grazie a una ridefinizione delle aree di monitoraggio che prevede un ampliamento di circa 2 km pur mantenendo lo stesso numero di acque di balneazione (25). La Sicilia, invece, registra il decremento più significativo (da 87,7% a 83,9%) con 25 acque eccellenti in meno, per una lunghezza di 26 km di costa. Tale riduzione corrisponde a un aumento delle acque di balneazione insufficientemente campionate e di bassa qualità, a sfavore non solo delle acque eccellenti, ma anche di quelle con qualità buona. Le regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia possiedono esclusivamente coste eccellenti e buone. Nel 2018 le coste monitorate ai fini della qualità delle acque di balneazione sono oltre due terzi (67,9%) della linea litoranea italiana (superiore a 9.000 km). Il restante 32,1% è soggetto a divieto permanente di utilizzo ai fini balneari, sia perché destinato ad altri usi (porti, aree militari, aree protette o inaccessibili), sia per motivi di tutela sanitaria (aree fortemente inquinate non risanabili). In tutte le regioni più della metà della linea litoranea è monitorata, ad eccezione del Friuli-Venezia Giulia in cui le aree di balneazione marino-costiere interessano il 42,2% della costa totale regionale. (Ren)