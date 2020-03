Finestra sul mondo: Coronavirus, tutti i contenuti di "Agenzia Nova" gratuiti durante la crisi

- Dal 17 marzo, "Agenzia Nova" offre gratuitamente a tutti gli italiani i contenuti del proprio sito web, www.agenzianova.com. Chiunque potrà consultare i notiziari senza sottoscrivere alcun abbonamento. In questo momento di difficoltà per il nostro Paese, è fondamentale garantire un'informazione precisa e puntuale per contrastare le “fake news”. I lettori potranno accedere al portale dell'Agenzia da pc, smartphone e tablet avendo a disposizione notizie dell'ultim'ora e approfondimenti sul Covid-19, oltre a quelli sui temi di attualità dall'Italia e dal mondo. #ItaliaCheResiste, l'hashtag lanciato dall'agenzia per resistere insieme al coronavirus, vuole essere anche questo: un modo per sentirsi più vicini, pure se dietro uno schermo. (Sit)