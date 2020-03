Finestra sul mondo: Italia-Ue, Conte, utilizzare il Mes contro la crisi del coronavirus

- L'Italia ha chiesto all'Unione europea di utilizzare il Meccanismo europeo di stabilità (Mes), estendendo le linee di credito a tutti i paesi membri, per lottare contro uno la crisi provocata dalla pandemia di nuovo coronavirus, "shock globale che non ha precedenti nella storia moderna". Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, durante un'intervista rilasciata al quotidiano britannico "Financial Times". Secondo Conte, il Mes, ossia il fondo salva-Stati da 500 miliardi di euro istituito dall'Ue nel 2012 durante la crisi del debito sovrano dell'Eurozona, deve essere azionato urgentemente per rispondere alla crisi del coronavirus, che finora ha causato oltre 3.400 vittime in Italia. Come afferma il "Financial Times", l'appello di Conte è giunto mentre anche la Francia ha chiesto una reazione urgente di tutta l'Eurozona contro la pandemia. In particolare, la Francia "ha implorato" gli Stati membri dell'Ue più riluttanti, guidati dalla Germania, di unire le forze e approvare l'utilizzo del Mes o di permettere l'emissione di eurobond per contrastare la crisi. Intervenendo all'Assemblea nazionale, il ministro dell'Economia francese, Bruno Le Maire, ha avvertito che "o l'Eurozona risponde in maniera unita alla crisi economica e ne emerge più forte, oppure sarà tutto inutile ed rischierà di scomparire". (Sit)