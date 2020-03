Finestra sul mondo: Germania, ministro Difesa prepara Forze armate a gestire emergenza coronavirus

- Il ministro della Difesa tedesco, la presidente dimissionaria dell'Unione cristiano-democratica (Cdu) Annegret Kramp-Karrenbauer, sta preparando le Forze armate (Bundeswehr) a “un lungo dispiegamento” in Germania per contribuire a combattere la pandemia di nuovo coronavirus. “Dobbiamo tutti essere consapevoli che questa lotta è una maratona e che questo compito richiederà molto tempo”, ha dichiarato Kramp-Karrenbauer, aggiungendo che “tutto sarà fatto per frenare la diffusione del coronavirus”. Allo stesso tempo, riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, il ministro della Difesa tedesco ha messo in guardia dalle aspettative troppo elevate. Con i suoi ospedali da campo e le su tremila unità di personale medico, la Bundeswehr rappresenta, infatti, “soltanto una piccola parte del sistema sanitario” tedesco. Intanto, Kramp-Karrenbauer ha già diramato un ordine del giorno intitolato “Combattiamo un nemica invisibile” per mobilitare la Budeswehr in caso si renda necessario il proprio intervento per gestire l'emergenza coronavirus. In tale prospettiva, “si dovrebbero impiegare in maniera ragionevole le capacità dei riservisti”. La Costituzione tedesca dispone che, deviando dal suo compito primario di difesa nazionale, la Bundeswehr possa essere dispiegata sul territorio della Germania in caso di calamità naturale o di incidente particolarmente grave. Durante la crisi provocata dal coronavirus, le Forze armate tedesche hanno già ricevuto 50 richieste di “assistenza amministrativa”, di cui 13 sono state finora approvate. Si tratta soprattutto di contribuire all'approvvigionamento di materiale sanitario. Tuttavia, è probabile che la gamma di attività si espanda considerevolmente nelle prossime settimane con il diffondersi del contagio. A tal riguardo, Kramp-Karrenbauer ha affermato che la Bundeswehr è pronta ad “aiutare fin quando ve n'è bisogno”, in particolare fornendo “assistenza sanitaria e, se necessario, anche con la garanzia delle infrastrutture e delle cure, nonché con il mantenimento della sicurezza e dell'ordine nei limiti previsti dalla legge”. A ogni modo, finora le Forze armate non hanno ricevuto richieste di attività di pattugliamento da parte di Laender, città o comuni, ha dichiarato il generale Eberhard Zorn, ispettore generale della Bundeswehr ossia capo di Stato maggiore della Difesa tedesco. Il generale Zorn ha quindi evidenziato come non si debba presumere che la Bundeswehr venga schierata in Germania “in una forma qualsiasi” o che venga impiegata per garantire l'applicazione delle misure che limitano la libertà di movimento al fine di contenere il contagio da coronavirus. (Sit)