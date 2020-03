Finestra sul mondo: Germania, Forze armate intendono contribuire a gestione emergenza coronavirus

- Il ministro della Difesa tedesco, la presidente dimissionaria dell'Unione cristiano-democratica (Cdu) Annegret Kramp-Karrenbauer, ha ribadito “la capacità e la volontà” delle Forze armate (Bundeswehr) di “prestare aiuto in caso di massiccia espansione della pandemia di nuovo coronavirus”. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, per Kramp-Karrenbauer, le possibilità di impiego della Bundesweher nell'emergenza coronavirus in Germania vanno “dai servizi medici alla logistica alla protezione delle infrastrutture critiche”. Allo stesso tempo, le Forze armate tedesche “rispetteranno gli obblighi derivanti dall'appartenenza alla Nato e dalla partecipazione alle missioni internazionali, compresa la protezione del fianco orientale e la sorveglia dello spazio aerea dell'Alleanza atlantica negli Stati del Baltico”. Secondo il ministro della Difesa tedesco, la Bundeswehr “è un sostegno affidabile per la comunità” ed è impegnata a seguire il motto “Serviamo la Germania”. La Bundeswehr si sta quindi preparando a contribuire alla gestione dell'emergenza rappresentata dal coronavirus “quando la resistenza delle forze civili avrà termine”. I preparativi vanno avanti “dietro le quinte da settimane, anche con i riservisti”. Oltre alla sanità militare, sarebbero stati mobilitati circa 7.500 camion articolati in dodici battaglioni logistici e di rifornimento. Tuttavia, Kramp-Karrenbauer ha sottolineato che la Bundeswehr non dovrebbe essere considerata “come una forza di pattugliamento in caso di blocco” della Germania per contenere la diffusione del coronavirus. “Non è ciò che vogliamo e possiamo fare”, ha dichiarato il generale Eberhard Zorn, ispettore generale della Bundeswehr, ossia il capo di Stato maggiore della Difesa tedesco. Intanto, 2.336 dei 75 mila riservisti che possono essere richiamati hanno già comunicato al ministero della Difesa la disponibilità a essere mobilitati per contribuire alla gestione dell'emergenza coronavirus. In totale, l'Associazione dei riservisti della Bundeswehr (Vdrbw) conta 115 mila unità di personale, di cui 28 mila prendono regolarmente parte a esercitazioni periodiche. (Sit)