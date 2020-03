Finestra sul mondo: Francia, restrizioni contro coronavirus potrebbero rallentare economia

- Le restrizioni applicate in Francia per arginare il nuovo coronavirus potrebbero colpire duramente l'economia nazionale. Lo scrive il quotidiano “Les Echos”, spiegando che il lavoro a distanza rischia di rallentare l'attività. Ieri, 19 marzo, il presidente Emmanuel Macron ha incontrato i rappresentanti delle grandi federazioni professionali, insieme ad alcuni ministri. “Il nostro lavoro è quello di prevenire i problemi. È necessario che tutti capiscano che le misure di confinamento non significano blocco completo dell'attività economica”, ha detto Macron durante una visita all'istituto Pasteur di Parigi. “La riunione è stata molto utile. Avevamo bisogno di sentir dire dal presidente che c'è bisogno dei francesi”, ha detto Geoffroy Roux de Bézieux, il presidente del Movimento elle imprese di Francia (Medef), l'equivalente della Confindustria. Macron ha evocato un dispositivo in base al quale verranno ricompensati i lavoratori che si recheranno al lavoro. “Tutti gli strumenti sono sul tavolo. Per ricompensare questi lavoratori, le imprese possono ottenere il premio Macron defiscalizzato, che resta valido fino al 30 giugno”, fanno sapere dal Ministero dell'Economia. Tuttavia dall'Eliseo sottolineano che l'obiettivo non è quello di obbligare i francesi ad andare a lavorare. “Non ci sono veramente dei settori essenziali”, affermano fonti vicine al dossier. (Sit)