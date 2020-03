Finestra sul mondo: Francia, coronavirus, collera e incomprensione per mancanza maschere

- In Francia la penuria di maschere protettive necessarie per proteggersi in una situazione di crisi sanitaria come quella provocata dal nuovo coronavirus suscita “collera e incomprensione”. Lo scrive il quotidiano “Les Echos”, spiegando che il Covid-19 “mette i francesi a dura prova”. In occasione di una visita effettuata ieri, 19 marzo, all'istituto Pasteur di Parigi, il presidente Emmanuel Macron ha annunciato che il bilancio della ricerca nei prossimi dieci anni verrà portato da 15 a 20 miliardi di euro. A questo si aggiungono 50 milioni di euro che verrano sbloccati immediatamente per la ricerca sul coronavirus. Il direttore generale della Sanità, Jerome Salomon, ha deplorato l'utilizzo delle maschere da parte dei passanti in strada che non sono malati perché si tratta di “una risorsa preziosa per i pazienti”. Lamie Gharbi, presidente della federazione dell'ospedalizzazione privata, ha ricordato ai microfoni dell'emittente televisiva “Bfm-tv” che la produzione nazionale delle maschere protettive è “insufficiente dal 15 marzo”. “C'è una tensione, non c'è penuria”, ha detto nella serata di ieri, 19 marzo, Jerome Salomon. “Abbiamo quattro produttori in Francia, cosa che ci pone in una situazione favorevole rispetto a certi nostri vicini in Europa”, ha detto il primo ministro Edouard Philippe, spiegando che le riserve ammontano a più di 100 milioni di unità. (Sit)